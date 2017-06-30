Началось судебное следствие по уголовному делу Александра Лапшина - ОБНОВЛЕНО

2017-06-30 16:00 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, на заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова началось судебное следствие.

Выразив отношение к обвинению, Лапшин сказал, что не считает себя виновным. Он отказался давать показания и ответил на вопросы. Затем на заседании показания дали свидетели.

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14:07

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проводится судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом в Азербайджане блогера Александра Лапшина.

Как сообщает АПА, на заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова началось судебное рассмотрение.

Отметим, имеющий гражданство нескольких государств Александр Лапшин, уголовное дело которого ведет следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны. После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля 2017 года в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.

А.Лапшин обвиняется по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы).