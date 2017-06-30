В Сумгаите в жилом здании произошел пожар, один человек пострадал

2017-06-30 16:02 | www.apa.az | 4

В Сумгаите на втором этаже двухэтажного деревянного жилого здания общей площадью 720 кв.м. сгорели воспламеняющиеся конструкции одной комнаты и коридора 2-комнатной частной квартиры общей площадью 40 кв.м. и предметы домашнего обихода.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, во время пожара один человек пострадал, 8 человек были эвакуированы.

Оставшаяся часть квартиры и другие квартиры были спасены от огня.

Пожар был потушен пожарными.