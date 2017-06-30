Cудья попытался задержать ударившего его игрока с помощью пистолета – ВИДЕО

2017-06-30 15:44 | www.oxu.az | 4

Бразильский судья Камило Эускиао во время матча любительских команд достал пистолет, чтобы задержать ударившего его футболиста.

Как передает Oxu.Az, видеозапись момента появилась на YouTube-канале Sportdude.

Арбитр, который работает полицейским, решил наказать игрока за удар в лицо. Однако сделать этого Эусакио не удалось: к тому моменту, когда он вернулся на поле с оружием в руках, футболист покинул пределы стадиона. После этого судью успокоили помощники.

Н.О.