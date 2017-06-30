Рамин Гулузаде принял граждан в Губе – ФОТО

2017-06-30 15:54 | www.oxu.az | 4

Сегодня министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде встретился с гражданами в городе Губа.

Как передает Oxu.Az, министр встретился с жителями Губинского, Гусарского, Хачмазского, Шабранского, Сиязаньского и Хызынского районов, ответил на интересующие их вопросы в сфере оказываемых населению услуг в сфере транспорта, телекоммуникаций и почтовых услуг.

Обращения в основном были связаны с вопросами телекоммуникации, интернета, почтовых услуг, строительства и ремонта дорог и мостов, трудоустройства, открытия новых маршрутных линий и другими вопросами.

Большинство поднятых вопросов были решены на месте. На встрече были также учтены обращения, не входящие в сферу деятельности министерства. Данные обращения будут перенаправлены в соответствующие структуры.

После встречи с гражданами министр Р.Гулузаде провел совещание с участием руководителей телекоммуникационных узлов и почтовых филиалов соответствующих районов, а также региональных отделений и организаций, подведомственных Государственной службе автомобильного транспорта.

На заседании обсуждалась текущая ситуация в сфере телекоммуникаций и транспорта, недостатки, недочеты, качество услуг, жалобы граждан. Было донесено до сведения, что осуществляемые в этой сфере реформы направлены на довольство граждан и повышение качества услуг.

Министр дал руководителям соответствующих участков поручения относительно повышения качества услуг, устранения имеющихся недостатков, отдельного и внимательного подхода к обращению каждого гражданина.

Э.А.

