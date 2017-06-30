"Отрицание. Протест. Развитие": встреча с Фаигом Агаевым в YARAT (ФОТО)

2017-06-30 15:28 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Современного Искусства YARAT состоялась встреча с народным артистом Азербайджана, известным исполнителем, членом национального жюри международного песенного конкурса "Евровидение" в 2013 и 2015 годах Фаигом Агаевым, сообщает Trend Life.

Мероприятие посетили представители творческой молодежи, многочисленные поклонники артиста и представители СМИ.

Тему вечера, который прошел в теплой дружеской обстановке, народный артист определил, как "Отрицание. Протест. Развитие". Модератором выступила координатор образовательных программ YARAT Саяра Гусейнли.

В ходе вечера Фаиг Агаев беседовал с публикой об изобразительном искусстве, литературе, музыке, об отношении в обществе и восприятии новых направлений и жанров в искусстве.

Обсуждение опиралось на ознакомление с выставкой казахстанских художников "Солнца и неоны над Казахстаном". Экспозиция открыта с 7 июня по 29 октября 2017 года в Центре Современного Искусства YARAT , она объединяет оригинальные работы, созданные в конце 1990-х и начале 2000-х годов казахстанскими художниками.

На вечере было отмечено, что люди искусства в своем творческом развитии и становлении проходят несколько этапов. По мнению артиста, искусство не любит стабильности, и его можно разделить на классическое и революционное. Есть общие правила, принципы, которые развиваются с учетом современных тенденций. Эти новшества касаются как области изобразительного искусства, архитектуры, литературы, так и музыки. У некоторых людей все новое вызывает отрицание, а затем и протест.

Высказывая свою точку зрения, Фаиг Агаев опирался не только на мировой опыт, но приводил примеры, связанные с нашим национальным искусством.

Было подчеркнуто, что постижение современного искусства в обществе – это сложный субъективный процесс, требующий от представителей общества восприятия чего-то нового, но также важна форма, в которой эти новшества представляют обществу.

Затрагивая тему выставки "Солнца и неоны над Казахстаном", Фаиг Агаев рассказал о том, какое впечатление на него произвела экспозиция. Артист также высказал интересное предположение исходя из названия выставки, что "солнце" – это классика, а "неон" – современное.

В ходе мероприятия его гостям была предоставлена возможность пообщаться с Фаигом Агаевым и задать ему своим вопросы, большинство из которых были связаны с творческой деятельностью исполнителя, а также теми новшествам, которые он привнес в отечественное музыкальное искусство, и с какими протестами ему пришлось столкнуться.

Отметим, что за свою карьеру Фаиг Агаев дал более 140 сольных концертов, а в 2007 году выступил пятью сольными концертами подряд на центральной концертной площадке страны - во Дворце Гейдара Алиева, став абсолютным рекордсменом в истории азербайджанского шоу-бизнеса.

(Автор: Джани Бабаева)