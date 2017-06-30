В кипрском городе Лимасол произошел взрыв

2017-06-30 15:31 | www.trend.az | 4

Взрывное устройство сработало в пятницу рано утром на входе в бизнес-центр в одном из районов города Лимасол в Республике Кипр, передает ТАСС. Информации о пострадавших пока не поступало.

По сведениям полиции, взрывное устройство высокой мощности сработало около 05:00 утра местного времени. По предварительным данным, при взрыве никто не пострадал. Офисному центру и близлежащим строениям нанесен серьезный ущерб.

В полиции пока не комментируют инцидент, отмечая, что соответствующие подразделения правоохранительных органов ведут расследование.