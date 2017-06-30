Азербайджанский бизнесмен устроил роскошную свадьбу сыну – ФОТО

2017-06-30 16:06 | www.oxu.az | 4

Женился сын азербайджанского предпринимателя Ашура Агаева, племянник владельца группы компаний Palmali Мубариза Мансимова Амит Агаев.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qaynarinfo, избранницей Амита стала дочь предпринимателя Адиля Гасанова Айла Гасанова.

В свадебной церемонии, которая состоялась вчера в одном из самых дорогих отелей Стамбула Les Ottomans, приняли участие известные представители деловых кругов Азербайджана.

Э.А.

