В Баку произошел пожар в многоэтажном здании, пострадали 3 человека

2017-06-30 15:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Баку в пятницу произошел пожар в многоэтажном здании.

Пожар произошел в Низаминском районе Баку в частной четырехкомнатной квартире площадью 84 кв. метра, расположенной на пятом этаже 14-этажного здания, сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно сообщению, сгорели воспламеняющиеся конструкции на балконе на площади 10 кв.метров и пластиковые окна и двери двух комнат.

Пожарные спасли трех человек из горящей квартиры, еще 12 жителей здания были эвакуированы. Трое спасенных жителей были госпитализированы из-за отравления дымом. Было предотвращено распространения огня на остальную часть квартиры и соседние квартиры.

На данный момент пожар потушен.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)