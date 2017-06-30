Речи о предоставлении Турции кредита на С-400 пока не идет - глава Минпромторга РФ

2017-06-30 15:52 | www.trend.az | 4

На сегодняшний день речи о предоставлении кредита Турции на покупку зенитных ракетных систем С-400 не ведется, заявил журналистам в пятницу глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА Новости.

"На сегодняшний день (речь) не идет о кредите", — сказал журналистам Мантуров, отвечая на вопрос, есть ли решение о выдаче Турции кредита на покупку С-400, на каком оно этапе.

Как сообщал в начале июня гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, стороны уже согласовали все технические вопросы по заключению контракта. Помощник президента Владимир Кожин в связи с этим отмечал, что Россия не видит препятствий для поставки С-400 Турции в связи с ее членством в НАТО.