В Баку девушка и парень утонули в море - ОБНОВЛЕНО

2017-06-30 16:36 | www.apa.az | 6

В Баку девушка и парень утонули в море.

Об этом АПА сообщили в Сураханском РУП.

Личность утопленников пока не установлена.

Продолжаются поиски.

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16:28

В центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в Баку на территории Сураханского района в море утонули два человека.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на место происшествия сразу же прибыли спасатели-водолазы Госслужбы по надзору за судами малого водоизмещения и службы спасения на государственных водах.

Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления.