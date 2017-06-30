В Баку девушка и парень утонули в море - ОБНОВЛЕНО
2017-06-30 16:36 | www.apa.az | 6
В Баку девушка и парень утонули в море.
Об этом АПА сообщили в Сураханском РУП.
Личность утопленников пока не установлена.
Продолжаются поиски.
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16:28
В центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что в Баку на территории Сураханского района в море утонули два человека.
Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на место происшествия сразу же прибыли спасатели-водолазы Госслужбы по надзору за судами малого водоизмещения и службы спасения на государственных водах.
Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления.