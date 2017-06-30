На сессии ПАСЕ поднят вопрос Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

2017-06-30 16:24 | www.oxu.az | 5

На летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы поднят вопрос о судьбе взятых в заложники и содержащихся в оккупированной армянами Шуше Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, член азербайджанской делегации в ПАСЕ, депутат Ганира Пашаева призвала оказать давление на Армению для освобождения азербайджанских заложников.

Она призвала ПАСЕ увеличить усилия для освобождения Д.Аскерова и Ш.Гулиева. Г.Пашаева поблагодарила генсека СЕ Торбьена Ягланда за заявления в связи с освобождением азербайджанских заложников:

«Но, к сожалению, несмотря на усилия, призывы азербайджанского государства, заявления господина Ягланда, пока нет никаких положительных продвижений по освобождению Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Армянское государство продолжает содержать азербайджанцев Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева в заложниках. Их мучают, причиняют неудобства, состояние здоровья очень тяжелое. Эти люди ни в чем не виноваты. Они просто поехали навестить дом, из которого были изгнаны, могилы отцов, членов семьи, близких. Армянское государство же месяцами мучает этих людей».

Г.Пашаева отметила, что семьи и близкие Д.Аскерова и Ш.Гулиева ждут от СЕ больших усилий для их ближайшего освобождения:

«Я, как представитель азербайджанского государства, призываю вас, нашу ассамблею, высказать серьезный протест армянскому государству, правительству для прекращения этих далеких от человечности, незаконных поступков, оказать на Армению давление для освобождения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Мы ждем от ПАСЕ серьезной поддержки в освобождении этих заложников. Армения не предпринимает никаких шагов по исполнению принятой ПАСЕ резолюции №1416, призывающей освободить оккупированные Арменией азербайджанские земли.

С момента принятия резолюции и по сей день официальный Ереван не предпринял ни одного шага по ее исполнению. Армения не предпринимает шагов и по исполнению резолюции, принятой во время обсуждений несколько месяцев назад вокруг водохранилища Сарсанг. Не исполнение этих решений ПАСЕ и игнорирование их Арменией усиливает напряжение в регионе. Для уменьшения напряженности в регионе на Армению нужно оказать давление для исполнения принятых ПАСЕ решений. Почему ПАСЕ не обсуждает и не принимает решение по вопросу о лишении «права голоса» Армении, которая 25 лет оккупировала 20% территории Азербайджана и игнорирует решение ПАСЕ об освобождении земель. Более 1 млн беженцев и вынужденных переселенцев, которые уже 25 лет не могут вернуться в свои дома, ждут от вас только оказания давления на Армению для исполнения ваших решений, резолюций, призывает вас к этому, призывает в скором времени предпринять серьезные шаги».

Н.О.

