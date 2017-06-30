Новые интернет-пакеты от Bakcell для пользователей YouTube

2017-06-30 15:55 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell представила новые эксклюзивные интернет-пакеты YouTube, созданные с учетом популярности одной из самых широко распространенных видеоплатформ современности.

Благодаря этому новому продукту абоненты Bakcell смогут экономить не только интернет-трафик, но и средства на балансе своего номера, просматривая видео на YouTube.

Абонентам предлагается два интернет-пакета YouTube с разным объемом трафика:

Пакет Объем трафика Код активации Цена YouTube 1 2 GB *530*2000#YES 2 AZN YouTube 2 5 GB *530*5000#YES 4 AZN

Срок использования одного пакета составляет семь дней. По истечении этого периода стоимость использования мобильного интернета будет вычитаться со средств на балансе номера в соответствии с используемым тарифом или с трафика, имеющегося на балансе другого, ранее приобретенного интернет-пакета.

Отметим, что абоненты имеют возможность использовать интернет-пакеты YouTube параллельно с другими доступными интернет-пакетами. В таком случае трафик, используемый при просмотре видео на YouTube, не будет вычитаться с обычного пакета.

Еще одним преимуществом этого нового продукта является возможность делиться трафиком для просмотра YouTube с другими устройствами посредством функции Wi-Fi Hotspot.

Более того, абоненты, использующие этот интернет-пакет, смогут также пользоваться бесплатной услугой Wi-Fi от Bakcell. Эта услуга доступна абонентам во многих местах, таких как рестораны, гостиницы, кафе, парки и даже такси (служба такси 189). Более подробную информацию о бесплатной услуге Wi-Fi от Bakcell можно получить на официальной веб-странице: bakcell.com/ru/bakcell-wi-fi

Компания Bakcell, недавно признанная самой быстрой мобильной сетью в Азербайджане, продолжит радовать своих абонентов самыми инновационными мобильными услугами передачи данных.

Компания Bakcell - первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане - предлагает широкий спектр продуктов и услуг для современных пользователей мобильной связи. Под торговой маркой Sür@ Bakcell предоставляет лучшие в своем классе услуги мобильного интернета 3G.

Будучи одним из наиболее крупных инвесторов ненефтяного сектора страны, Bakcell и сегодня осуществляет значительные капиталовложения в экономику Азербайджана, инвестируя в самые передовые технологии и людей, которые обслуживают наших клиентов.

Сеть Bakcell охватывает более 99 процентов населения страны. Bakcell является лидером в сфере инноваций и посредством услуг Sür@ и создания новых партнерств фокусируется на предоставлении самого качественного мобильного интернета азербайджанским пользователям.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите сайт bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами посетите bakcell.com/az/news (или bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых ею услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 055 000 05 55.