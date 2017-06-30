Центробанк Азербайджана вдвое снизил объем депозитного аукциона

2017-06-30 15:57 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) третьего июля проведет очередной депозитный аукцион по привлечению 100 миллионов манатов. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении ЦБА.

Несмотря на большой спрос на размещение манатных средств, Центробанк снизил объем привлечения вдвое. На последнем аукционе, проведенном 23 июня, объем предложения составил 200 миллионов манатов, тогда как спрос был на уровне 387,5 миллиона манатов.

Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.

Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 10,01-14,99 процента.

Срок размещения средств - 14 дней.

Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. Главная цель при привлечении депозитов коммерческих банков - обеспечить стерилизацию денежной массы.

В Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 30 июня составляет 1,7021 AZN/USD

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)