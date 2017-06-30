На Кипре у входа в бизнес-центр сдетонировало взрывное устройство

2017-06-30 16:46 | www.apa.az | 4

На Кипре в городе Лимасол у входа в бизнес-центр прогремел взрыв.

Как передает АПА со ссылкой на Life.ru, местная полиция сообщила, что сдетонировало взрывное устройство. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

Отмечается, что офисное здание и рядом стоящие строения получили значительные повреждения.

Местные сотрудники полиции ведут расследование по факту случившегося.

Прогремевший взрыв терактом пока не признали.