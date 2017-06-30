Министр обороны: Катару объявили войну

2017-06-30 16:33 | www.oxu.az | 7

Изоляция Катара рядом арабских стран означает объявление войны без крови, сказал министр обороны Катара Халид аль Аттия.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, об этом сообщает газета el-Arabi el-Cedid, которая издается в Турции.

Как пишет газета, аль Аттия сказал, что закрытие границ, воздушного пространства не что иное, как объявление войны без крови.

По словам министра, страны, которые разорвали отношения с Катаром, целенаправленно ведут антикатарскую пропаганду, обвиняя его в поддержке терроризма.

Сегодня министр обороны Катара Халид аль Аттия прибыл в Анкару. В рамках визита он встретится с министром обороны Турции Фикри Ишыком.

О других деталях визита не сообщается.

Н.О.