Опубликованы оценки за сочинения на выпускных экзаменах для IX классов

2017-06-30 16:45 | www.oxu.az | 4

Государственный экзаменационный центр опубликовал оценки за сочинения (эссе) написанные учениками 9-го класса на экзаменах для итогового оценивания знаний обучающихся по уровням общего образования (аттестации).

Как сообщили Oxu.Az в Государственном экзаменационном центре, с результатами экзаменом можно ознакомиться, пройдя по ссылке http://eservices.dim.gov.az/netorta/?frm=egov, введя свой рабочий номер и номер документа, удостоверяющего личность (или же FİN – личный идентификационный номер).

Н.О.

