Армения строит бункеры на границе с Азербайджаном

2017-06-30 16:57 | www.oxu.az | 7

В приграничной с Азербайджаном Тавушской области Армении уже создано десять пунктов гражданской обороны.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Новости-Армения, об этом заявил 30 июня глава МЧС Давид Тоноян, выступая на обсуждении отчета о выполнении госбюджета за 2016 год в постоянных парламентских комиссиях.

По его словам, в прошлом году пункты были созданы в двух селах, в этом — еще в восьми.

Пункты гражданской обороны практически полностью оборудованы, личный состав МЧС Армении следит за их готовностью к возможным событиям.

Н.О.