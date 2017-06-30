Беларусь и Россия подписали пакет межправсоглашений о региональном сотрудничестве

2017-06-30 16:05 | www.trend.az | 4

Пакет межправительственных соглашений о региональном сотрудничестве Беларуси и России подписан сегодня на IV Форуме регионов в Москве, передает корреспондент Белта.

Заключены соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Беларуси и правительствами Чеченской Республики, Мордовии, Псковской и Рязанской областей. Подписан план мероприятий по активизации сотрудничества Беларуси и Красноярской области на 2017-2018 годы, соглашение между Брестским облисполкомом и Смоленской областной думой России, Брестским районнным Советом депутатов и Представительным собранием Курчатовского района Курской области.

Кроме того, заключены документы о сотрудничестве между Законодательным собранием Оренбургской области и Гомельским областным Советом депутатов, Минским городским Советом депутатов и Московской городской Думой.

На форуме подписано также соглашение о сотрудничестве между Национальной академией наук и госкорпорацией "Роскосмос".