В Турции предотвращен крупный теракт

2017-06-30 16:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Газиантеп на юге страны предотвращен крупный теракт, говорится в пятницу в сообщении полиции провинции.

Согласно сообщению, в рамках спецоперации полиции были задержаны восемь членом РПК, двое из которых являются гражданами Сирии.

А сообщении отмечается, что также было изъято 146 килограммов взрывчатки.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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