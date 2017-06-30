Азербайджан сократил экспорт газа в Турцию на 4%

2017-06-30 17:08 | www.apa.az | 4

Азербайджан в январе-апреле 2017 года экспортировал в Турцию 2 млрд. 173,71 млн. кубометров газа в рамках «Шахдениз – 1».

Как сообщает АПА-Экономикс со ссылкой на статистику Совета по регулированию энергорынка Турции, это на 3,8% ниже показателя аналогичного периода 2016 года.

В апреле текущего года экспорт азербайджанского газа в Турцию составил 576,84 млн. кубометров. При этом, в общем объеме поставок газа в Турцию в апреле на долю азербайджанского газа пришлось13,57%. В целом, за отчетный месяц экспорт газа в Турцию составил 4 млрд. 250,26 млн. кубометров (рост на 19,61%).

В 2016 году поставки азербайджанского газа в Турцию составили 6 млрд. 479,87 млн. кубометров.

Для экспорта азербайджанского газа в Турцию построен Южно-кавказский трубопровод протяженностью 690 км.

Контракт на разработку месторождения «Шахдениз» был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта «Шахдениз» являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), ЛУКОЙЛ (10%), NICO (10%), TPAO (19%).