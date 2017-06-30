В Японии появились смертельно опасные муравьи

2017-06-30 17:15 | www.oxu.az | 4

В японском порту Нагоя на острове Хонсю обнаружили красных огненных муравьев из Южной Америки, чей яд смертельно опасен для человека.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что насекомых нашли на стенке прибывшего контейнера, который прибыл 23 июня из китайского порта Гуанчжоу, и на воротах грузового терминала. Муравьи были уничтожены при помощи пестицидов. Мертвых насекомых отправили для исследования властям, после чего подтвердилось, что это именно огненные муравьи.

В связи с этим власти страны поручили руководству крупнейших портов — Токио, Иокогамы, Нагои, Осаки, Кобе, Хакатыи и Нахи — организовать экстренные проверки.

«Ситуация требует быстрых мер, мы должны пресечь проникновение огненных муравьев», - заявил министр охраны окружающей среды Японии Коити Ямамото.

Красные огненные муравьи считаются одними из самых опасных в мире и традиционно обитают в странах Южной Америки. Они обладают сильным ядом, который может вызвать тяжелые последствия, анафилактический шок и даже летальный исход.

Н.О.