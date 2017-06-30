В Азербайджане зарегистрированы еще семь религиозных общин (ФОТО)

2017-06-30 16:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Госкомитет Азербайджана по работе с религиозными структурами вручил свидетельства семи зарегистрированным религиозным общинам, говорится в пятницу в сообщении комитета.

В мероприятии участвовали первый зампред госкомитета Сайяд Салахлы, заведующие отделами и председатели новых зарегистрированных религиозных общин.

Отметив, что в стране существует атмосфера религиозной толерантности, Салахлы рассказал о государственной заботе, проявляемой к религии, условиях, созданных для деятельности религиозных общин.

Салахлы подчеркнул, что религиозные общины играют особую роль и занимают присущее место в азербайджанском обществе, отметил, что религиозные общины несут ответственность за организацию мероприятий по религиозному просвещению, в борьбе с религиозным радикализмом. Он призвал зарегистрированные религиозные общины быть активными в деле правильного донесения до общественности исламской религии и национально-духовных ценностей.

В заключение мероприятия общинам были вручены свидетельства.

После возобновления государственной регистрации религиозных структур зарегистрировано 767 религиозных общин. С конфессиональной точки зрения 739 из них – исламские, 28 – неисламские (17 – христианские, восемь – еврейские, одна – кришнаитская и две – бахаи).

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)