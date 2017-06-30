Двойной юбилей Адиля Багирова: Славный путь во имя национальной музыки (ФОТО)

2017-06-30 16:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел торжественный вечер, посвященный 80-летию и 60-летней творческой деятельности народного артиста Азербайджана, художественного руководителя ансамбля народных инструментов "Xatirə" имени Ахсана Дадашова, кавалера ордена "Шохрат" Адиля Багирова, сообщает Trend Life. Мероприятие было организовано Министерством культуры и туризма, Телеканалом Mədəniyyət (Культура), Азербайджанским радио и Международным центром мугама.

Ведущий вечера заслуженный артист Азад Шукюров рассказал об истории ансамбля "Xatirə", который был создан исполнителем на таре Ахсаном Дадашовым в 1961 году при содействии Азербайджанского телевидения и радио. С 1976 года, после смерти Ахсана Дадашова, коллектив возглавил Адиль Багиров. Ансамбль с большим успехом гастролировал в различных странах мира, пропагандируя национальную музыку. Гостям был предоставлен видеоматериал.

Юбиляра теплыми словами и пожеланиями дальнейших творческих успехов поздравили директор Mədəniyyət TV, заслуженный артист Рамиль Гасымов, секретарь Союза композиторов, заслуженный деятель искусств Сардар Фараджев, ректор Национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими, которые в своих выступлениях отметили славный путь Адиля Багирова во имя развития и пропаганды национальной музыки.

В сопровождении ансамбля "Xatirə" выступили заслуженные артисты Алмаз Оруджова, Закир Алиев, Тайяр Байрамов, исполнители Кямаля Набиева, Айтян Магеррамова, Абгюль Мирзалиев, Сархан Буньядзаде и Эльнур Зейналов.

Гостям была представлена концертная программа из произведений известных азербайджанских композиторов и исполнителей мугама – Фирангиз Бабаевой, Эмина Сабитоглу, Гамбара Гусейнли, Рамиза Миришли, Арифа Бабаева, Огтая Раджабова, Алибабы Мамедова, Джахангира Джахангирова и других композиторов.

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(Автор: Вугар Иманов)