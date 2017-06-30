ПАСЕ должна оказать на Армению давление в связи с освобождением Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева - депутат

2017-06-30 16:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Парламентская ассамблея Совета Европы должна оказать на Армению давление с целью освобождения азербайджанских заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Данный вопрос в своем выступлении на сессии ПАСЕ подняла азербайджанский депутат Ганира Пашаева

В своем выступлении депутат призвала ПАСЕ активизировать свои усилия в деле освобождения Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, которые были взяты в заложники вооруженными силами Армении и содержатся в оккупированном армянами азербайджанском городе Шуша, и приостановить право голоса делегации страны-оккупанта в ПАСЕ.

«Свое выступление я хотела бы начать с благодарности генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду за его заявления в связи с освобождением азербайджанских заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Однако, к сожалению, несмотря на усилия Азербайджанского государства и заявления Турбьерна Ягланда, в деле их освобождения пока нет продвижения. Армянское государство продолжает удерживать в заложниках Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева. Им причиняются страдания, и есть основания беспокоиться за состояние их здоровья. Эти люди невиновны. Они просто посетили земли, из которых были насильно изгнаны, посетили могилы членов своей семьи, близких», - сказала Пашаева.

Пашаева сказала, что семьи и близкие Аскерова и Гулиева ждут от ПАСЕ больших усилий в связи с их освобождением в кратчайший срок.

«Я призываю Ассамблею выразить серьезный протест Армении, и оказать на нее давление, чтобы положить конец этим бесчеловечным, незаконным деяниям. Мы ожидаем от ПАСЕ серьезной поддержки в вопросе освобождения этих заложников. Армения не предпринимает никаких шагов для выполнения 1416-ой резолюции ПАСЕ, призывающей освободить оккупированные азербайджанские земли. Армения также не предпринимает никаких шагов для выполнения резолюции, принятой несколько месяцев назад в ходе обсуждения ситуации вокруг Сарсангского водохранилища. Игнорирование Арменией этих принятых ПАСЕ решений еще более усиливает напряженность в регионе. Для снижения напряженности на Армению следует оказать давление, чтобы она выполнила резолюции ПАСЕ. Почему не выполняется принятая структурой 1416-ая резолюция? ПАСЕ должна потребовать от Армении их выполнения. Почему ПАСЕ не обсуждает вопрос о том, чтобы отнять право голоса у делегации Армении - государства, которое вот уже 25 лет как удерживает под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана и не соблюдает резолюции структуры, почему не принимается соответствующее решение? Более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, которые вот уже 25 лет, как не могут вернуться в свои дома, ждут от вас оказания давления на Армению для исполнения принятых структурой решений, резолюций, и призывают в кратчайший срок предпринять серьезные шаги в этом направлении», - сказала депутат.

В июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции, в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района, был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и Дильгам Аскеров взяты в заложники. В их отношении было возбуждено уголовное дело.

Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Талех Агавердиев)