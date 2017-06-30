В этом году в Азербайджане иностранцы усыновили 6 детей

2017-06-30 17:38 | www.apa.az | 5

Об этом АПА сказал представитель отдела правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Сеймур Мамедов.

Он сказал, что 3 ребенка были усыновлены гражданами России, остальные соответственно гражданами Турции, Германии и Грузии. Официальный представитель Госкомитета добавил, что возраст детей составляет 3-6 лет.

С.Мамедов также отметил, что иностранные государства, в которых будут жить усыновленные дети, на протяжении 3 лет 2 раза в год будут отправлять отчет в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей: «В отчетах будут отражены такие вопросы, как развитие детей, приспособление к окружающей среде, образование, поведение и т.п. К отчетам также будут приложены фотографии и 15-минутный видеоролик. Таким образом мы будем наблюдать за детьми».