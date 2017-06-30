В Москве суд арестовал две квартиры Тельмана Исмаилова

2017-06-30 17:34 | www.oxu.az | 3

Арбитражный суд Московской области отказался наложить запрет на сделки с тремя подмосковными земельными участками и двумя жилыми домами основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова, но наложил арест на его пятикомнатную и шестикомнатную квартиры на Кутузовском проспекте, сообщает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как следует из материалов суда, эта недвижимость общей площадью 292 квадратных метра зарегистрирована на родившегося во Франции внука Исмаилова — Тельмана 2005 года рождения. Суд запретил Росреестру регистрировать любые сделки с этими квартирами, а собственнику, в том числе в лице его законных представителей, в частности, Алекпера Тельман оглы Исмаилова, — совершать любые действия по отчуждению имущества.

Подмосковный арбитраж в марте признал Исмаилова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.

Н.О.