Имя Гейдара Алиева должно быть увековечено, в его честь должны быть названы школы, университеты - депутат

2017-06-30 16:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Правящая партия «Ени Азербайджан» высоко оценивает вклад каждого человека, выступает за увековечивание памяти каждого, кто имеет особые заслуги перед Родиной.

Об это в пятницу сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Сиявуш Новрузов на пленарном заседании парламента.

Однако, по его словам, неправильно сравнивать великого лидера Гейдара Алиева с другими.

«Потому что великий лидер вернул власть азербайджанскому народу. В период хаоса, когда независимость нашей страны находилась под угрозой, общенациональный лидер азербайджанского народа, придя к власти, спас Азербайджан. Придя к власти, Гейдар Алиев спас не только Азербайджан, но и нынешнюю, находившуюся тогда у власти оппозицию. Всем известно, что Сурет Гусейнов собирался соорудить на площади Азадлыг виселицы, и кто был бы повешен на этих виселицах? Таким образом общенациональный лидер спас тех, кто сейчас находится в оппозиции. Именно поэтому имя великого лидера должно быть увековечено, в его честь должны быть названы школы, университеты. Потому что великий лидер пришел народу на помощь в самое тяжелое время», - сказал Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)