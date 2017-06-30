Кыргызстан установил дипотношения с Ливаном

2017-06-30 16:58 | www.trend.az | 3

Установлены дипломатические отношения между Кыргызстаном и Ливанской Республикой. Совместное Коммюнике об установлении дипломатических отношений в г.Нью-Йорк было подписано накануне постоянным представителем КР при ООН Миргуль Молдоисаевой и Постоянным Представителем Ливанской Республики при ООН Навафом Саламом, передает КАБАР со ссылкой на пресс-службу МИД КР.

В тексте Совместного коммюнике отмечается, что стороны установили дипломатические отношения, руководствуясь принципами и целями Устава ООН и международного права, в частности, уважения и укрепления международного мира и безопасности, равенства между государствами, должного уважения национального суверенитета и территориальной целостности государства, независимости, соблюдения международных договоров и невмешательства во внутренние дела государств.

После церемонии подписания Совместного коммюнике была проведена двусторонняя встреча, в ходе которой стороны выразили обоюдное намерение развивать отношения дружбы и сотрудничества между государствами в рамках ООН и других международных организаций, а также поддержки кандидатур друг друга в международные органы по линии ООН.