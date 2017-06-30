С завтрашнего дня меняются некоторые правила дорожного движения

2017-06-30 17:46 | www.oxu.az | 5

С 1 июля в Азербайджане вступают в силу изменения в закон «О дорожном движении».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, статья 53 закона дана в новой редакции. Согласно изменениям, места парковки на государственных автомобильных дорогах организуются в соответствии со списком, установленным соответствующим органом исполнительной власти.

Парковочные места на муниципальных дорогах организуются по согласованию муниципалитетов с соответствующим органом исполнительной власти, на частных дорогах по согласованию собственника с соответствующим органом исполнительной власти.

Парковочные места указываются дорожным знаком 5.15, и соответствующими линиями обозначается начало и конец парковочного места. Метод парковки транспортных средств на месте парковки определяется знаками дополнительной информации 7.6.1-7.6.9. На парковочных местах транспортные средства паркуются параллельно проезжей части.

Парковочные места будут действовать в течение 24 часов.

Этот закон вступает в силу 1 июля 2017 года.

З.Г.

