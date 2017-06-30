Команда маршалов PwC Азербайджан участвовала в Гран-при Азербайджана (ФОТО)

2017-06-30 17:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - 23-25 июня Команда маршалов PwC Азербайджан участвовала в Гран-при Азербайджана. Как и в прошлом году, мы отвечали за известный и интенсивный Сектор 1 / Поворот 1.

Кроме того, в нашей команде участвовала в качестве главного наблюдателя глава Департамента человеческих ресурсов нашей компании Рена Рзаева и глава Департамента информационных технологий Намик Гаджиев - в качестве специалиста по технической инспекции автомобилей перед гонками.

Команда PwC, состоящая из 30 маршалов из 4 стран работала вместе каждый уик-энд на протяжении последних трех месяцев, чтобы стать действительно единой командой. Это отлично продемонстрировало командный дух и ценности PwC, отраженные в целях Фирмы.

Главным маршалом Сектора была Инара Намалиева из Департамента людских ресурсов, ей помогали Заур Машадимамедов и Тревор Хоган.

«Это было захватывающее приключение для всех нас - быть частью одного из крупнейших спортивных событий в мире. Быть ответственным за Сектор 1 стало отличной возможностью для меня и моих коллег получить новый опыт и применить то, что мы узнали на практике, лидерство, мотивацию, создание команды. Это было возможно с командой, которая состоит не только из профессионалов в различных сферах, но и с сильными личностями и людьми с амбициями и энтузиазмом по-настоящему командного духа и выдающейся работы. Это был еще один фантастический опыт, и мы всегда будем придерживаться лозунга «Вместе мы можем», - отметила Инара Намалиева, слова которой приводятся в сообщении.

Во время гонки команда вновь продемонстрировала огромную силу, работая как одна команда, способность быстро действовать и принимать решения в наиболее критических ситуациях и, что особенно важно, поддерживать друг друга в трудных обстоятельствах. Команда успешно занимала 6 постов вдоль Сектора 1 и восстановила две машины во время гонок, одна из которых принадлежала самому юному пилоту F1 Максу Ферстаппену (команда RedBull).

Работоспособность и энергия, которую команда продемонстрировала в Формуле 1 Гран-при Азербайджана 2017 года, была исключительной и получила высокую оценку местного и международного менеджмента F1.

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