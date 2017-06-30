Никакие санкции и давление Беларуси и России не помеха – Лукашенко

2017-06-30 17:04 | www.trend.az | 3

Никакие санкции и давление Беларуси и России не помеха, вместе страны преодолеют все. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в пятницу во время выступления на пленарном заседании IV Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент Белта.

Глава государства обратил внимание, что Беларусь развивает сотрудничество с самыми разными регионами России. Есть даже совместные проекты на Сахалине в области сельского хозяйства.

"И это на Сахалине, что уже говорить о соседних областях. Точно так и россияне сегодня работают в Беларуси. Мы просто наверху даже мало знаем этих примеров. Но все вы шевелитесь, в хорошем смысле слова, как муравьи. И я вам за это очень благодарен. Вы просто молодцы, надо в этом темпе двигаться, создавая наше общее пространство и демонстрируя всем, что никакие санкции, никакое давление нам не помеха. Мы преодолеем все", - подчеркнул Александр Лукашенко.