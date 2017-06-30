Глава Роскомнадзора заявил о блокировке Telegram в России

2017-06-30 17:53 | www.oxu.az | 4

Время до блокировки мессенджера Telegram в России «исчисляется днями».

Как передает Oxu.Az, об этом глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил в эфире телеканала НТВ. Правда он отметил, что прямо «завтра» это не произойдет.

«Мы используем последнюю возможность коммуникации и диалога. Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено — оно исчисляется днями. Мы будем эти дни ждать ответа Павла Дурова», — цитирует ТАСС слова Жарова.

Напомним, что 23 июня глава Роскомнадзора пригрозил блокировкой мессенджера Telegram в открытом письме к его администрации, отметив, что «отведенное Роскомнадзору законом время на принятие решения о блокировке, истекает».

Жаров предупредил лично Павла Дурова, администрацию Telegram и его пользователей о блокировке мессенджера, если компания отказывается исполнять российское законодательство.

Требование у Роскомнадзора одно – исполнить российское законодательство. Для этого, по словам Жарова, администрации мессенджера нужно заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram и официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации. Однако ответ от Telegram на многочисленные призывы Роскомнадзора до сих пор не получен.

Н.О.