Из некоторых зданий будут переселены вынужденные переселенцы

2017-06-30 18:00 | www.oxu.az | 3

«В Азербайджане не только общежития, но и основные учебные корпусы многих учреждений профтехобразования заняты вынужденными переселенцами. Руководство страны уже дало поручения по проведению соответствующих мероприятий в этой сфере и, вероятно, в ближайшее время начнутся работы по освобождению данных школ и их реконструкции».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА заявил директор Государственного агентства по профессиональному образованию при министерстве образования Фамиль Мустафаев.

Директор отметил, что список вынужденных переселенцев, которые размещены в учреждениях профтехобразования, уже подготовлен и представлен в соответствующие органы. Вначале планируется осуществить переселение вынужденных переселенцев из 4 школ.

По словам Ф.Мустафаева, в Баку в 90% учреждений профтехобразования размещены вынужденные переселенцы. Подобная ситуация наблюдается в Сумгайыте и других регионах:

«В школах Кюрдамира, Агджабеди, Огуза, Гёйчая, Шамкира, Биласувара размещено множество вынужденных переселенцев. Это оказывает существенное негативное влияние на учебный процесс. В части зданий профессиональных школ ведутся занятия, в другой части – проживают вынужденные переселенцы. Как в такой ситуации можно развивать профессиональное образование?».

З.Г.