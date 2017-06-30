Азербайджан незначительно сократил экспорт газа в Турцию

2017-06-30 17:16 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в январе-апреле 2017 года поставил в Турцию более 2,17 миллиарда кубометров газа против 2,26 миллиарда кубометров, поставленных за аналогичный период 2016 года, говорится в отчете, размещенном в пятницу на сайте Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

В 2016 году Азербайджан поставил в Турцию 6,48 миллиарда кубометров природного газа против 6,17 миллиардов кубометров, поставленных в 2015 году.

По данным отчета, в январе-апреле Турция импортировала 20,45 миллиарда кубометров газа, из которых 15,77 миллиарда кубометров были импортированы по трубопроводам, а 4,67 миллиарда кубометров пришлись на импорт СПГ.

Доля Азербайджана в общем объеме импортируемого в Турцию газа в январе-апреле составила 10,63 процента.

Турция импортирует газ из Азербайджана по Южнокавказскому газопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум). Турция заключила контракт на ежегодную закупку 6,6 миллиарда кубометров газа с азербайджанского морского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз".

(Автор: Максим Цурков)

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