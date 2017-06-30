В этом году 6 азербайджанских детей были усыновлены иностранцами

2017-06-30 18:10 | www.oxu.az | 4

За шесть месяцев 2017 года в Азербайджане иностранцы усыновили шесть детей (4 девочки, 2 мальчика).

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сказал представитель отдела правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Сеймур Мамедов.

По его словам, три ребенка были усыновлены гражданами России, остальные соответственно гражданами Турции, Германии и Грузии. Официальный представитель Госкомитета добавил, что возраст детей от 3 до 6 лет.

С.Мамедов также отметил, что иностранные государства, в которых будут жить усыновленные дети, на протяжении 3 лет 2 раза в год будут отправлять отчет в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей:

«В отчетах будут отражены такие вопросы, как развитие детей, приспособление к окружающей среде, образование, поведение и т.п. К отчетам также будут приложены фотографии и 15-минутный видеоролик. Таким образом, мы будем наблюдать за детьми».

З.Г.