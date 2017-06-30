Райский уголок земли! Красота Голубой лагуны глазами азербайджанского путешественника (ФОТО)

2017-06-30 17:18 | www.trend.az | 4

ФЕТХИЕ /Trend Life/ - Фетхие считают одним из самых красивых и престижных курортов Турецкой Ривьеры. Уникален он тем, что расположен в месте встречи Эгейского и Средиземного морей. Именно поэтому здесь теплее, чем на Эгейском море, и нет такой влажности, как на турецком средиземноморье (Анталья, Аланья...), т.е. климат наиболее комфортный и для взрослых, и для детей. Море достаточно теплое уже в мае, а некоторые туристы купаются в ноябре.

Рекламные буклеты о Фетхие говорят, что отдых здесь приятен в любое время года, но все же следует учесть, что не в сезон дожди - частое явление. Даже летом в разных частях курорта, то и дело можно наблюдать дожди, но они скоротечные. Через 5 минут после дождя вновь выйдет солнышко....

В Фетхие много достопримечательностей (об этом в следующий материалах), но самым крутым среди них является Олюдениз (Мертвое море). Большинство туристов сюда приезжают именно из-за него. Олюдениз также называют "Голубой лагуной", а чистота ее морской воды аттестована международным экологическим голубым флагом.

Олюдениз присвоен статус национального парка и вход в него платный - 7 лир (3,5 маната). А добраться до него самостоятельно очень просто. Необходимо сесть на местные маршрутки (долмуши) со стоянки в центре старого Фетхие у мечети. Путешествие длится около 30 минут и обходится примерно в 4 лир. Дорога в Олюдених сама по себе интересная - вы поднимаетесь по горному перевалу Бабадаг высота 1950 метров), а позади вырисовывается панорама города Фетхие и морского залива, изрезанного мысами и островами. Долмуш по сосновым лесам проезжает горные поселки Оваджик и Хисарёню, где множество стилизованных ресторанов, магазинчиков, мест отдыха и отелей. А затем маршрутка катится вниз по довольно крутому серпантину к морю и пляжам Олюдениза. Именно здесь по обе стороны дороги расположено множество 3-4 звездочных отелей, где основными постояльцами являются европейцы, и в частности, британцы. Номер на двоих в них в среднем колеблется между 70-150$ за ночь.

В самом парке Олюдениз есть платные и бесплатные пляжи. Перед тем, как зайти в платный парк вы увидите достаточно просторный и бесплатный общественный песчано-галечный пляж. Направо дорожка ведет ко входу на заповедную песчаную косу и к Голубой лагуне. Весь заповедник это череда пляжей, дюн, прогулочных дорожек, скрытых в эвкалиптовой роще ресторанчиков, пресных душей и раздевалок.

В мае-июне здесь посетителей немного, но в сезон, как уверяют местные экскурсоводы и туристы, не найти свободного метра. Здесь также есть бесплатное пространство, а также платные пляжи, где за 30 лир можно взять 2 шезлонга с зонтиком. Цены в здешних кафе "кусачие" - все примерно в два раза дороже, чем вне заповедника.

Продолжение следует…

(Автор и фото - Эльчин Гусейнов)