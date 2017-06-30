На новых дорогах на территории бывшей «Советской» в Баку будет 18 пешеходных переходов (ФОТО)

2017-06-30 17:26 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - На новых дорогах, строящихся в Баку в рамках проекта на территории бывшей «Советской», будет 18 пешеходных переходов, пять из которых будут нерегулируемыми, 13 – регулируемыми сигналами светофора, сообщили в пятницу в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Для обеспечения безопасности пешеходов на нерегулируемых пешеходных переходах будут действовать мигающие жёлтые огни.

В сообщении говорится, что в отличие от других улиц и проспектов столицы, пешеходные переходы, регулируемые здесь светофорами, отмечены пунктирными линиями согласно требованиям законодательства.

Для того, чтобы пешеходы были внимательны, на проезжей части дороги будет установлена новая предупреждающая информация. Лица с ограниченными физическими возможностями и с детскими колясками также смогут удобно передвигаться на этих дорогах, так как на тротуарах будут построены пандусы, которые в ближайшее время будут устанавливаться и на других улицах и проспектах столицы.

На указанных дорогах уже построено восемь автобусных остановок.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)