Во время грозы в московском регионе погибли три человека

2017-06-30 18:10 | www.apa.az | 4

Как передает АПА, с предварительными данными «Ленту.ру» ознакомил источник в правоохранительных органах. По его словам, в результате грозы и шквалистого ветра на территории Новой Москвы в районе деревни Ларино около 15:30 молния ударила в группу гастарбайтеров. 42-летний гражданин Узбекистана погиб на месте, его напарник, 49-летний гражданин Таджикистана доставлен в реанимацию в критическом состоянии, где скончался.

Кроме того, около 14:00 в Дмитрове ударом молнии убило 33-летнего мужчину. Прибывшие врачи скорой помощи констатировали его смерть.

В Москве пока известно о трех пострадавших: на Мироновской улице порывом ветра повалило дерево на 50-летнюю женщину, она госпитализирована с переломом руки. Еще двух человек, мужчину и женщину, пострадавших в результате падения дерева, увезли в больницы с улицы Главная аллея — у них многочисленные ушибы.

В Подмосковном Раменском дерево придавило двух женщин, 58 и 69 лет. Обе с многочисленными ушибами и травмами позвоночника госпитализированы.

Также сообщается, что более 4,4 тысячи человек остались без электричества в Москве и Подмосковье из-за непогоды.

Об этом в пятницу на сайте Минэнерго России.

«С 15:00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, ветер порывами до 20 метров в секунду) на территории Москвы и Московской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 киловольт. Мощность отключенных потребителей уточняется», - отмечается в сообщении.

Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, социально значимые объекты подключаются к резервным источникам питания.