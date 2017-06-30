Президент Азербайджана направил письмо президенту Бурунди

2017-06-30 18:13 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил лидера Бурунди Пьера Нкурунзиза с национальным праздником его страны.

Как сообщает АПА. в письме главы государства говорится: «Уважаемый господин президент, по случаю национального праздника Республики Бурунди – Дня независимости от своего имени и от имени азербайджанского народа передаю Вам и Вашему народу искренние поздравления. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, дружественному народу Бурунди мира и процветания».