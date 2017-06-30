Безработица в Армении выросла до 19% в I квартале

2017-06-30 17:32 | www.trend.az | 4

Уровень безработицы в Армении в первом квартале 2017 года составил 19%, увеличившись на 0,7 п.п. по сравнению с январем-мартом 2016 года, сообщает lragir.am со ссылкой на Национальную статистическую службу Армении на основе предварительных данных.

Уровень безработицы в четвертом квартале 2016 года составлял 17,4%, а, в целом, за год - 18%.

По данным НСС, число экономически активного населения Армении за отчётный период составило 1 202,9 тыс. человек, из них 974.5 тыс. человек – занятые и 228.4 тыс. человек – безработные. При этом, трудовые ресурсы республики за первый квартал текущего года составили 2 042.1 тыс. человек (спад на 1,25%).

Экономически не активное население за прошедший год составило 839.3 тыс. человек против 843,4 тыс. человек в первом квартале 2016 года.