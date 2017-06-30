Вкладчикам 11-ти закрывшихся банков выплачено 734,6 млн. манатов компенсации

2017-06-30 18:14 | www.apa.az | 6

Фонд страхования вкладов по состоянию на 29 июня 2017 года выплатил вкладчикам Parabank 43,222 млн. манатов, вкладчикам Zaminbank – 58, 232 млн. манатов, вкладчикам Kredobank – 27,771 млн. манатов и вкладчикам Dekabank – более 3,087 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в фонде, кроме того, по состоянию 24 мая 2017 года вкладчикам Кавказского банка развития выплачено более 2,004 млн. манатов, вкладчикам Atrabank – 14,350 млн. манатов, вкладчикам Bank of Azerbaijan – 24,161 млн. манатов, вкладчикам Gəncəbank – 976,440 тыс. манатов, вкладчикам Texnikabank - 120,433 млн. манатов, вкладчикам Bank Standard – 437, 490 млн. манатов, вкладчикам United Сredit Bank – 1, 807 млн. манатов.

В целом, вкладчикам 11-ти закрывшихся банков выплачено более 734, 593 млн. манатов компенсации.



