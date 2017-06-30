Скончалась первая женщина председатель Европарламента

2017-06-30 18:30 | www.oxu.az | 4

На 89-ом году жизни скончалась первая женщина президент Европарламента, француженка Симона Вейль.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, бывший политик умерла в Париже.

С.Вейль родилась в 1927 году в Ницце и в 1944 году пережила концлагерь. После этого она активно занялась политикой и была министром здравоохранения Франции при президентах Валери Жискар д‘Эстене в 70-х и Франсуа Миттеране в 90-х годах.

С 1979 по 1982 год она занимала пост главы Европарламента.

Н.О.