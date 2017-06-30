IT-компания Азербайджана займется автоматизацией метеослужбы Кыргызстана

2017-06-30 17:39 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская компания Neuron Technologies создаст технологическую инфраструктуру Агентства по гидрометеорологии ("Кыргызгидромет") министерства по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана, сказал Trend глава компании Исмаил Алекберов.

По словам Алекберова, компания Neuron Technologies стала победителем международного тендера, который был ранее объявлен в рамках проекта Всемирного банка "Модернизация гидрометеорологических услуг в Центральной Азии". В тендере принимали также участие IT-компании Германии, России, Казахстана и Кыргызстана.

В рамках проекта ВБ, "Кыргызгидромет" готовится реализовать проект "Система предоставления информации и автоматизации процессов гидрометеорологического обслуживания посредством современных веб-ресурсов и технологий".

"Контракт на реализацию проекта будет подписан с "Кыргызгидромет" 11 июля в Бишкеке. В рамках проекта предусматривается обеспечение и инсталляция технического оборудования, разработка соответствующего программного обеспечения, интеграция корпоративного веб-портала "Кыргызгидромет" с соответствующими гидрометеорологическими системами", - сказал Алекберов.

На реализацию поставленных работ, по словам главы компании, отведен один год, после чего в течение пяти последующих лет Neuron Technologies будет оказывать техническую поддержку инфраструктуры "Кыргызгидромета".

"Реализация проекта является вкладом компании в развитие ненефтяного экспорта высокотехнологической продукции под брендом Made in Azerbaijan", - сказал Алекберов.

(Автор: Гусейн Велиев)

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