В России наградили турецкого режиссера

2017-06-30 18:40 | www.oxu.az | 6

Турецкий режиссер Фикрет Рейхан награждан на 39-м Московском кинофестивале.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на турецкие СМИ, жюри 39-го Московского Международного кинофестиваля признал лучшей режиссерской работой ленту Фикрета Рейхана «Желтая жара».

Тридцать девятый Московский Международный кинофестиваль посетили более 33 тысяч зрителей, было показано 406 фильмов.

Фильм Фикрета Рейхана ранее получил гран-при 36-го Стамбульского кинофестиваля, а также награды за лучшую мужскую роль и лучшую работу арт-директора.

А.C.

