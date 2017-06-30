Возвращенная из Казахстана партия азербайджанского картофеля полностью отвечает фитосанитарным требованиям - госслужба

2017-06-30 17:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Возвращенная из Казахстана партия азербайджанского картофеля полностью отвечает фитосанитарным требованиям.

Об этом Trend в пятницу сообщили в Государственной службе фитосанитарного контроля при министерстве сельского хозяйства.

В сообщении отмечается, что экспортированные в Казахстан 81,5 тонны картофеля, выращенного в Джалилабадском районе, были возвращены назад, и в качестве причины возврата было указано обнаружение в картофеле паразита - золотистой картофельной нематоды (Globodera rostochiensis Behrens)

С возвращенного картофеля были повторно взяты образцы и направлены в фитогельминтологическую лабораторию Республиканского центра карантинной экспертизы Госслужбы фитосанитарного контроля при министерстве сельского хозяйства. После повторной проверки нематод в картофеле обнаружено не было. Паразиты не были обнаружены и в образцах почвы, взятых с посевных площадей Джалилабадского района, на которых был выращен картофель.

Госслужба фитосанитарного контроля при министерстве сельского хозяйства сообщает, что возвращенная из Казахстана партия картофеля полностью отвечает фитосанитарным требованиям. В связи с этим Госслужбы связалась с посольством Казахстана в стране, было предложено создать совместную комиссию и направить образцы картофеля для повторной проверки в соответствующую лабораторию третьей страны. Представитель посольства сказал, что представленные Госслужбой материалы будут по дипломатическим каналам переданы противоположной стороне и будут приняты необходимые меры.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)