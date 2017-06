Азербайджанские телеведущие увлеклись каратэ, или Встреча с обладателем черного пояса (ФОТО, ВИДЕО)

2017-06-30 17:45 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В эфире телеканала ATV 2 июля в 16.30 будет представлен очередной выпуск шоу "Пятый элемент".

Гостем выпуска передачи стал заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер, деятель спорта, обладатель черного пояса 7-ого дана, президент Национальной федерации карате Азербайджана Яшар Баширов, который рассказал о своей работе, успехах и достижениях наших спортсменов.

Ведущие передачи - Фариз Ильясов, Усния Магеррамова, Ранар Мусаев и Кямиля Бабаева.

(Фото: Исмаил Рзаев)