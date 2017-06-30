Задержаны торговцы падалью – ФОТО

2017-06-30 18:50 | www.oxu.az | 4

Сотрудники отделения полиции Нафталана 21 июня провели осмотр легкового автомобиля «ВАЗ 2107», принадлежащего жителю села Гасымбейли Сабирабадского района Муршуду Амирханову.

Как сообщили Oxu.Az в Государственной ветеринарной службе при министерстве сельского хозяйства, в ходе осмотра в багажнике автомобиля было обнаружено 65 кг мясных туш без каких-либо документов о происхождении и качестве.

Образцы мяса были отправлены на экспертизу в Республиканскую ветеринарную лабораторию.

Согласно результатам бактериологического исследования, во взятых образцах обнаружены следы бактериологического загрязнения (золотистый стафилококк и сальмонелла). Согласно результатам биохимического обследования, животное было забито в состоянии агонии или после смерти.

Ввиду этого, мясо в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями было обезврежено и закопано на полигоне бытовых отходов в Геранбойском районе.

З.А.

