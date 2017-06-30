Беларусь и Россия нацелены на укрепление политического и экономического партнерства - Лукашенко

2017-06-30 17:52 | www.trend.az | 4

Беларусь и Россия нацелены на дальнейшее укрепление политического и экономического партнерства. Об этом Президент Беларуси, председатель Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства Александр Лукашенко заявил в пятницу во время заседания ВГС в Москве, передает корреспондент Белта.

"Сегодня мы проводим наиболее актуальные и масштабные мероприятия в наших двусторонних отношениях - заседание Высшего государственного совета и Форум регионов. Присутствие на этих площадках большого количества представителей крупных предприятий и организаций из Беларуси и России является свидетельством теснейших связей двух братских народов, демонстрацией обоюдной нацеленности на дальнейшее укрепление политического и экономического партнерства", - сказал Александр Лукашенко.

Повестка заседания ВГС включает 9 вопросов. Стороны обсуждают сохранение потенциала машиностроительного комплекса Союзного государства, сотрудничество в агропромышленной сфере, итоги торгово-экономического сотрудничества за 2016 год, выполнение приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу (2014-2016 годы).

Кроме того, на мероприятии будут подняты вопросы о выполнении программы согласованных действий в области внешней политики, итогах реализации концепции социального развития Союзного государства на 2011-2015 годы, а также другие темы.