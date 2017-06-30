Модное летнее развлечение в Баку

2017-06-30 18:11 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Boulevard Hotel Baku 9 июля пройдет вечер детской моды “Yay Əyləncəsi” (Летнее развлечение), организованный Star Kids Group, сообщили Trend Life организаторы.

В Kids Fashion Show примут участие около семидесяти юных моделей от 4 до14 лет, которые в дефиле представят коллекции 25 дизайнеров. Среди юных моделей – 41 девочка и 27 мальчиков. Автор проекта – директор Star Kids Group Айгюн Алиева.

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