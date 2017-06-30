В Баку отметят 50-летие фильма "Шур"

2017-06-30 18:11 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама 4 июля в 19.00 пройдет литературно-музыкальный вечер, посвященный 50-летие документального фильма "Şur" ( "Шур"), организованный Азербайджанским телевидением и радио, Mədəniyyət TV (Телеканал Культура), сообщает Trend Life.

В концертной программе выступят заслуженные артисты Азад Шукюров, Нурия Гусейнова, Фируз Сахавет, Сабухи Иманов, исполнители мугама Айтян Магеррамова, Абгюль Мирзалиев, Айшан Мехтиева и другие.

Творческий коллектив фильма поделится воспоминаниями о работе над фильмом. Режиссер фильма – Ариф Газиев, оператор - Расим Оджагов. В фильме использован симфонический мугам "Шур" Фикрета Амирова. Дирижер – Ниязи.

«Шур» (азерб. Şur) - один из больших мугамов (многочастных вокально-инструментальных произведений) и семи основных ладов в азербайджанской музыке.

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(Автор: Вугар Иманов)